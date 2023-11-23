Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


23 Kasım 2023 18:32
bugun , yarın eksi kapatırız sanırım faiz artısından dolayı..

bugun , yarın eksi kapatırız sanırım faiz artısından dolayı..

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