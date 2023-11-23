Kamu maaş reformu

Şu an en büyük talebimiz bu olmalı, maaş dengesi bozuldu, çalışma şartları gözden geçirilmeli,

Ben öğretmenim ek ders ile 30 alıyorum ,

Polislerin ne bayramı var ne tatili mesai almıyorlar ama bilmem nerede çaycı mesai ücreti alıyor,

Belirli bir çalışma karşılığı maaş ve üzeri mesai ücreti olarak ayarlanmalı, keza aynı şekilde kamu avukatları , mühendisleri kıyaslama da düşük kalıyor ,

Geçmişte işçinin tavanı ve tabanı vardı, bir kepçe operatörü , madenci vs zor işler için tavan vardı , bir anda torpilliler kadroya alındı hooop üstüne tavanı tabanı yerle bir ettiler, paspas atan muhendisten öğretmenden polisten fazla maaş alır oldu,

Kendi içinde bile denge bozuldu güneş altında asfalt işinde çalışıp şantiyede yatan işçi ile getir götür yapan işçi aynı maaşı alır oldu,

Acilen bir skala ile düzenleme gelmeli,

Bu şekilde bir düzenleme gelmedikçe kimse mutlu olmaz, çünkü kıyas hayatın gerçeği , polise bakıyorum üzülüyorum az alıyorlar çalışma şartlarına göre , işçiye bakıyorum , bu seferde kendime üzülüyorum onca sene niye okudum torpille bir parti peşinde koşsaydım diye, cimere yazdım bunları