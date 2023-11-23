Kamu maaş reformu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
2023 kasım ayı enflasyonu2024 Ocak Zam Oranı %55-60 Arasında Gerçekleşecektir2024 ocak zammı %51-53 gelecek.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2023 Kasım maaşlarımızı yazalım1.20 faizle konut kredisiMaaş Yattı Elde ne kaldı :)Alım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?Kamuda Çayçılık, Temizlikçilik, evrak taşıyan yapan işçilere niye bu kadar fazla maaş veriliyor ?2024 En Düşük Memur Maaşı ve Seyyanen Zam Hk.
Sözlük
Son Haberler
Yunanistan'da 2 Türk milletvekili, Batı Trakyalı Türklerinin haklarını savunmak için SYRIZA'dan ayrıldıBakan Özhaseki, Malatya depremine Adıyaman'da yakalandıIrak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim olduDilan ve Engin Polat soruşturmasında bir kişi daha tutuklandıÇorum'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Editörün Seçimi
Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması