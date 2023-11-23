Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Kasım 2023 18:50
Ökgv raporu dilekçe

Çocuğumun ökgv raporu var. %90 üzerine denk geliyor. Bakımından dolayı dilekçe verdim. Bütün haklarımı biliyorum. Sırf dilekçe verdim diye12-12 çalıştırıyorum. Dilekçe süresi 30 günün dolmasını bekliyorlar, cevap için. Basını eve çağırıp çocuğumun durumunu ve 12-12 çalıştığımı haber yaptıracağım dedim. Beni gözaltına aldırmakla tehdit ediyorlar. Afganlılar bile benim ailemden daha iyi yaşıyorlar. Her namazdan sonra sadece beddua ediyorum.

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