Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


23 Kasım 2023 18:55
Gih Memuru Ekpss Öğretmenliğe Geçiş
Emniyette Gih memuru olarak çalışıyorum psikiyatri den yüzde 40 raporum var yoğun anksiyete Sorum Tarih öğretmenliği mezunuyum Sorum; 2024 Ekpss ye girebilir miyim atanırsam kurum muvafakat verir mi benzer durumda olan varsa şimdiden teşekkür ederim.

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