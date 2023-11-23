Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


23 Kasım 2023 19:19
iş kazası hakkında
657 sayılı devlet memurluğu 4C emekli sandığına bağlı bir Üniversite araştırma hastanesinde Görev yapmaktayım yakın zamanda bir iş kazası geçirdim (elektrik çarpması) Mezun olduğum bölüm elektronik teknikeri iken elektrik işlerini yapıyorum ufak bir hata payı bende bile olsa koruyucu ekipman hastane tarafından bize verilmedi iş kazası tutana asli kusurlu olarak beni yazmışlar benim dava açma gibi niyetim yokken hatta bugün hastane polisine şikayetçi olmayacağımma dair dilekçe verdim sonra bu iş kazası tutanağını gördüm Kendimi yere atmasaydım belki de ölecektim şu an denkler yapıyorum belki de benim vücudumda bir hasar bıraktı zoruma giden bu adamlar hemen sıyrılıyor kendi suçlu bulunmasın diye Ne ne yapabileceğim hakkında buradan fikir almak için yazdım yardımcı olursanız sevinirim

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