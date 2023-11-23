Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Kasım 2023 19:45
Gözünüz aydın, Öğretmenler Günü geldi, Mutlu muyuz!!?

Yine bir öğretmenler günü geldi çattı, peki gerçekten mutlu muyuz!!?

İçimizden gelerek sevinebiliyor muyuz!!?

...

Tabii ki önlükleri kaptık, sevinmez miyiz!!?

...

Öğretmenine sahip çıkmayan bir iktidar silsilesi her dönemde gelmiş, geçmiş ve süregeliyor!??


adakızı
Genel Müdür
23 Kasım 2023 19:47

Şappi şappii


metal3
Aday Memur
23 Kasım 2023 19:51
yuppi
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Derste fotokopi çekmeye tutanak tutulmasıÖğrencisini ötekileştiren öğretmene kınama ve yer değiştirme cezası verildi.'PDR Çözüm Önerisi'ni konuşuyoruz... 'medenice'Maaş-kira oranı yüzde kaç olmalı?Ders programlarının hazırlanmasında öğretmenler arasında ayrımcılıkBoşanmadan Dolayı Tayin İsteme HakkındaMEB "Eğitimde Fark Yaratan Öğretmenler"i ağırlayacakHİV, memuriyete(öğretmenlik) engel teşkil eder mi?10 yılını dolduran başöğretmenliğe başvurabilmeliNorm fazlası öğretmen sorunu

Sözlük

sümerliler 1 firavun 2 nebukadnezar 1 Nauru Cumhuriyeti 3 Seni sen yapan kötü huyların 3 19 Kasım Dünya Erkekler Günü 1 günahım boynuna 1 sigara içmek için bina dışına çıkmak 3 şu an çalan şarkı 1 uçak kazaları 1

Son Haberler

Validen kışın yolda kalan vatandaşlar için 'misafirhanede boş yer bırakın' talimatıAktör Travis Fimmel, Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Ayasofya'yı gezdiİstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdıBilal Erdoğan: Biz gençlerin her türlü spor yapmalarını istiyoruzBaşsavcı HSK'ya dilekçe yazmıştı...Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması