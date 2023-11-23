Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Kasım 2023 20:14
Ankaradan Tekirdağa becayiş
Göç idaresi Ankara başkanlık merkez teşkilatında büro personeliyim. Tekirdağa gelmek istiyorum. 1 yılım dolmadan yapabilir miyim ya da 1 yıl dolmadan herhangi bir şekilde gelmem mümkün müdür?(eş durumu sebebiyle)

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