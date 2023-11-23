Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


23 Kasım 2023 20:16
Efor gerektiren işlerde çalışamaz raporu

raporumda efor gerektıren ıslerde calısamaz yazıyor ogretmen ve ya memurolabılırmıyım ekpss den tesekkurler

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