2023/7 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harita teknikeri alımı

ben de bunu sorabileceğim birini arıyordum. Çevre ve şehircilik bakanlığı alımı yapıyor ama nerelere atanacağız ne iş yapacağız o konuda muallaktayız

ben de bunu sorabileceğim birini arıyordum. Çevre ve şehircilik bakanlığı alımı yapıyor ama nerelere atanacağız ne iş yapacağız o konuda muallaktayız