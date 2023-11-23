KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Kasım 2023 20:22
2023/7 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harita teknikeri alımı

Harita teknikerlerine 79 kişilik kontenjan açtılar. Başvuru yapacak kontenjan dahilinde veya sıralaması yeten arkadaşlar kaç puanla nereleri yazacaksınız


yeşilrussel
Aday Memur
23 Kasım 2023 21:45

Tekniker degil ki buro personeli


ryhn.
Aday Memur
23 Kasım 2023 21:46
hocam "3319" harita teknikeri nitelik kodu
yeşilrussel, Dün

Tekniker degil ki buro personeli


Eriticim
Aday Memur
23 Kasım 2023 22:10

telegram grubu kuralım

ryhn., Dün
hocam "3319" harita teknikeri nitelik kodu

ryhn.
Aday Memur
23 Kasım 2023 22:18
hocam harita teknikerlerinden kimse ses vermiyor ki
Eriticim, Dün

telegram grubu kuralım


turasas2022
Aday Memur
24 Kasım 2023 08:33

büro personeli unvanıyla atanacak tekniker arkadaşlar, gideceğiniz milli emlak şefliklerinde sadece harita değil milli emlak işlerini de yapacaksınız tekniker kadrosuyla atanmıyorsunuz


ryhn.
Aday Memur
24 Kasım 2023 10:24
ben de bunu sorabileceğim birini arıyordum. Çevre ve şehircilik bakanlığı alımı yapıyor ama nerelere atanacağız ne iş yapacağız o konuda muallaktayız
turasas2022, 3 saat önce

büro personeli unvanıyla atanacak tekniker arkadaşlar, gideceğiniz milli emlak şefliklerinde sadece harita değil milli emlak işlerini de yapacaksınız tekniker kadrosuyla atanmıyorsunuz


turasas2022
Aday Memur
24 Kasım 2023 11:21

milli emlakta çalışacaksınız merkez ilçelerde milli emlak müdürlükleri diğer ilçelerde kaymakamlıklara bağlı milli emlak şefliklerinde çalışacaksınız

ryhn., 1 saat önce
ben de bunu sorabileceğim birini arıyordum. Çevre ve şehircilik bakanlığı alımı yapıyor ama nerelere atanacağız ne iş yapacağız o konuda muallaktayız
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