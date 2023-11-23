Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Kasım 2023 20:22
Cnn Türk

Cnn Türk te enflasyon farkı yüzde 38 toplu sözleşme yüzde 15 dedi memur zam oranı yüzde 43 dedi en düşük memur maaşı da 30000 küsur dedi. Yanlışlık yok mu


yellow2578
Memur
23 Kasım 2023 20:41
38 enflasyon farkıysa nasıl 43 olur o 53 tür
Toplam 1 mesaj

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