Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


23 Kasım 2023 20:35
Takipsizlik Atanmaya Engel midir?

Arkadaşlar iyi akşamlar,bir konu hakkında bilginizi almak istiyorum,ben basit yaralama olayından şikayetler çekildi için karşılıklı, Takipsizlik aldım ve aldıktan sonra daha önce bekletilen Aile Bakanligi atamam onaylandı ve tebligat geldi bana işbaşı yapmam için.Ben kendi yaşadığım sehire Gençlik Spor Bakanlığı alımlarından yedeklerden atandım ve evrak teslimi yaptım.Sorum şu takipslzik memur olmaya Engelmidir,dmk madddelerine baktım ve takipslzik ile ilgili bir madde yok.Zaten takipslzik aldığım kavgada,tekme,yumruk Tokat vs yok,sadece kenara çektiğim için aldım.Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.


umutXx
Daire Başkanı
24 Kasım 2023 11:19

iş başı yapılması için tarafınıza tebliğ edilmiş zaten, sonradan çıkan mahkeme vs. kararı olursa başladıktan sonra durumunuz kesinleşir. ancak şu an iş başı yapmanızda bir sorun yoktur.


eskidenberiburdayim
Şef
24 Kasım 2023 17:47

ceza almamışsın ki zaten birşey olmaz


dertliyimkederliyim
Aday Memur
24 Kasım 2023 19:22
atanmanıza engel değil dava bile açılmamış hakkınızda
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