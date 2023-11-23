Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


23 Kasım 2023 20:35
Takipsizlik Atanmaya Engelmidir

Arkadaşlar iyi akşamlar,bir konu hakkında bilginizi almak istiyorum,ben basit yaralama olayından şikayetler çekildi için karşılıklı, Takipsizlik aldım ve aldıktan sonra daha önce bekletilen Aile Bakanligi atamam onaylandı ve tebligat geldi bana işbaşı yapmam için.Ben kendi yaşadığım sehire Gençlik Spor Bakanlığı alımlarından yedeklerden atandım ve evrak teslimi yaptım.Sorum şu takipslzik memur olmaya Engelmidir,dmk madddelerine baktım ve takipslzik ile ilgili bir madde yok.Zaten takipslzik aldığım kavgada,tekme,yumruk Tokat vs yok,sadece kenara çektiğim için aldım.Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.

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