KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


23 Kasım 2023 21:20
Türkiye İş Bankası Memur Alım Süreci

Merhaba arkadaşlar sizlere bir

kaç konu hakkında fikirlerinizi soracağım yardımcı olursanız çok sevinirim, İş

Bankası tarafından yazın gerçekleştirilen memur alımlarında yazılı ve sözlü

sınavda başarılı oldum fakat yaklaşık 3-4 aydır çağrılmayı bekliyorum insan

kaynaklarını aradığımda yazılı ve sözlü sınav puanım olduğunu bunun sıraya

koyularak çağrı yapıldığını aktardı, daha önce bu süreci yaşayan var mı İş

Bankası yada diğer bankalar ortalama kaç ay içerisinde çağırmakta ayrıca İş

Bankasında memur pozisyonu hakkında düşünceleriniz nelerdir ?

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