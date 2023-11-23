Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


23 Kasım 2023 21:49
İl Özel İdaresi memur maaşları
merak ettiğim onu 657 ye tabi memur il özel idare de Sosyal denge tazminatı alır mı? ve sosyal denge tazminatı ile maaşları ne kadardır ?

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