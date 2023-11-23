İl Özel İdaresi memur maaşları

merak ettiğim onu 657 ye tabi memur il özel idare de Sosyal denge tazminatı alır mı? ve sosyal denge tazminatı ile maaşları ne kadardır ?

merak ettiğim onu 657 ye tabi memur il özel idare de Sosyal denge tazminatı alır mı? ve sosyal denge tazminatı ile maaşları ne kadardır ?