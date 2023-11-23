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Editörler : **sude**


23 Kasım 2023 22:27
Neden biri evlenmek için buraya ilan verir?

Hiç yüzünü bile görmediğiniz ve duygu iletişimi olmadan, evlilik ilanı vermek akıl işi değil.

Bu araba değil, ev değil.

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