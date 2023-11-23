Merkezi atama

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
3+1 hakkindaKadrolu memurken aynı ünvan ile sözleşmeli memura geçişSözleşme feshiÜniversite Hastanesi 4B sağlık personeliÜni büro personeli maaşı (özel bütçeden)Sözleşmeli personel696 sürekli işçi sözleşmeli personelin amiri olabilir mi?Becayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar4b Koruma Güvenlik Memuru Hakları NelerdirKadroludan Sözleşmeliye Geçişte Yıllık İzin Hk.
Sözlük
Son Haberler
Kırşehir'de esnafın dikkati araç satın almak isteyen vatandaşı dolandırılmaktan kurtardıKonya'da ölü doğum yapan kadın hayatını kaybettiPFDK'den Ali Koç'a 90, Dursun Özbek'e 45 gün hak mahrumiyeti cezasıBakan Koca'dan Türkiye'ye getirilen Gazzeli 3 çocuğun sağlık durumuna ilişkin açıklamaErdoğan, 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filminin galasına katıldı
Editörün Seçimi
Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması