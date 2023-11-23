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Editörler : Lanet


23 Kasım 2023 22:38
Boyun Bükmeliyim

Boyun bükmeliyim

Ben kabul ettim bir güzeli Kendime YÂr kabul ettim

Ben reddettim bir güzeli Kendime Yâr reddettim

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Soran olduğunda sebebini vardır sebebi demeliyim

Yâr?in yokluğunda adını ansam gelir hemem bilirim

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Ben bilirim, ene bilirim bu işleri demlerindeyim

Sorana ben bilirim derim, bilirim bu işleri derim

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Benim bilmediğimi Şâh-ı Sâki bilir O?na devrederim

Aslında Yâr mıdır kabul eden ve reddeden bilmeliyim

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O dediyse boyun bükmeli ve beklemeliyim bükmeliyim

Yâr?in yokluğunda hasreti ile eğilip, demlenmeliyim

Barış Sağlam

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