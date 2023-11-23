Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Kasım 2023 23:09
Vakıfbank ek hesap kullanan varsa bilgi almak istiyorum?

Vakıfbank ek hesabım 85 bin TL . Eksi 85 bindeyim yani ödeme günü banka bana havuzdan eksi hesabımı kullandıracak kadar ödeme veriyor. Yani sadece hesabım + da görünüyor başka bir faydası yok . Soruma gelecek olursak ay sonu hem ek hesap kullandırım ücreti ve ek hesap faizi ödüyorum yani ikisi toplamda 4500 TL civarı birşey. Havuzdan para çekmeden yani + da olmasam eksi 85 binde olsam değişen birşey oluyor mu ?

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