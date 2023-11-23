KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Kasım 2023 23:54
Asem/Suem de 10 katı kalkar mı
MSB muvazzaf astsubay alımında 10 katı esnetilecek pertem dolana kadar çağrı yapacağını söyledi. Asem ve Suem de böyle bir esneklik olma durumu var mı?

Tigiyhun
Aday Memur
24 Kasım 2023 01:16

Dolana kadar cagri yapilcak derken dostum


Tigiyhun
Aday Memur
24 Kasım 2023 01:18

Suem bu sene barajdan kapatabilir yüksek puanlilar paem MSB subaylık vesaire gitti

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