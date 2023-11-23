Asem/Suem de 10 katı kalkar mı

MSB muvazzaf astsubay alımında 10 katı esnetilecek pertem dolana kadar çağrı yapacağını söyledi. Asem ve Suem de böyle bir esneklik olma durumu var mı?

MSB muvazzaf astsubay alımında 10 katı esnetilecek pertem dolana kadar çağrı yapacağını söyledi. Asem ve Suem de böyle bir esneklik olma durumu var mı?