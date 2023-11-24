Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


24 Kasım 2023 00:32
thy kabin memuru alımı sağlık şartları

merhaba kabin memuru olmak istiyorum ama geçmişimde depresyon, depresif nöbet, ve iki çeşit antidepresan var ve farklı şehirlerde randevular ve ilaçlar yazıldı. 2019 senesinden 2021 senesine kadar enabızımda gözüküyor heyet raporu ile sağlıklı olduğumu kanıtlarsam bunların hepsini sildirebilir miyim? ilaç için ilacın eczaneden alınmadığını sgkdan kanıtlamak gerektiği yazıyor. ama aldım. annemin babamın sgksına kayıtlıyım onların isgortasını kullanıyorum yani ilaç onların üzerine gözükür ve benden silinir heyet raporu psikiyatri ile ilgili her şeyi enabızımdan sildirmem için gerekli midir lütfen yapan eden varsa akıl versin.


hestocart06
24 Kasım 2023 00:35

yıl sınırlaması var mıdır ayrıca

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