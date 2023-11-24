Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Kasım 2023 08:26
Okul Psikolojik Danışmanı DYK Resmi Karar

Canlar merhaba, DYK'da artık bizler de görev alabiliyorduk bunu biliyorsunuz zaten. Ek ders nasıl ödeneceği konusunda resmi bir yazı yoktu, sonunda resmi yazı çıktı. Haftada 4 saat memnun etmedi, bunun çalıştığımız saat kadar değiştirilmesi konusunda gerekli başvurularımız olacaktır sağlıcakla kalın.

Resmi Karar Yazısı;

(5) (Değişik: 22/11/2023 tarihli ve 83203306-10.04-E.90168051 sayılı Makam

Oluru) İl/ilçe merkez komisyonlarınca, kurs merkezlerinde mesai saatleri dışında ve hafta

sonlarında olmak üzere, kurslarla ilgili ölçme ve değerlendirme süreçlerinin takibi, öğrenci

merkezli bireysel gelişim süreçlerinin izlenmesi, rehberlik ve yönlendirme işlemlerinin takibi

açısından 10 sınıfa/gruba kadar bir rehber öğretmen/psikolojik danışman, oluşturulan

sınıfların/grupların 10?u geçmesi durumunda ikinci bir rehber öğretmen/psikolojik danışman,

haftada 4 saate kadar görevlendirilir.

Çok Yazılan Konular

'PDR Çözüm Önerisi'ni konuşuyoruz... 'medenice'Öğrencisini ötekileştiren öğretmene kınama ve yer değiştirme cezası verildi.Derste fotokopi çekmeye tutanak tutulmasıMaaş-kira oranı yüzde kaç olmalı?HİV, memuriyete(öğretmenlik) engel teşkil eder mi?Ders programlarının hazırlanmasında öğretmenler arasında ayrımcılıkNorm fazlası öğretmen sorunuKendi okulunda ancak 20 saat derse girebilen özel okulda derse girebilir mi?Ara Tatili Anketine Katıldınız mı?Seminer döneminde kılık kıyafet

Sözlük

yeşaya'nın kehanetleri 4 Seni sen yapan kötü huyların 3 nebukadnezar 1 zerzevan kalesi 1 Bugün olanlar 2 insan kurban etme 3 miyop 2 firavun 4 eman 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Öğretmenler dert küpü: Maaş az, baskı çokElleri öpülesi öğretmenler! Fedakarlıklarıyla takdir topladılar'Yargı raporu' iddiasına MİT'ten resmi yanıtGazze'de 4 günlük geçici ateşkes başladıMeteorolojiden bölge bölge 'sağanak yağış' uyarısı

Editörün Seçimi

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.