Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


24 Kasım 2023 08:38
İNTİBAK YAPILDIKTAN SONRA geçmişe dönük yapılmayan kademe derece maaş farklarının ödemesini alabilir

kadroya geçince özelde çalıştığım yılları

meslek kodu farklı olduğu için saymadılar

intibak yapılamadı.

meslek kodu güncellemesi yapıldıktan sonra

geçmişe dönük intibak yapılmayan kademe derece

maaş farklarının ödemesini alabilirmiyim.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
24 Kasım 2023 09:15

Düzeltme yapıldıktan sonra geçerli olacağı için geriye dönük olmaz. Başvurunuzdan son sonraki dönem olur.

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