öğretmenler gününüz kutlu olsun

bir sağlıkçı olarak söylüyorum bu memleketin en önemli yapı taşlarından olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. iyi ki varsınız

bir sağlıkçı olarak söylüyorum bu memleketin en önemli yapı taşlarından olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. iyi ki varsınız