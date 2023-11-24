Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Kasım 2023 09:00
sivas şarktan çıkıyor mu ?
bilgisi, duyu mu olan var mı

Fenerbahce19.07
Memur
24 Kasım 2023 09:26
ek olarak elazig gumushane artvin de eklenir umarim

kiziroglu.
Aday Memur
24 Kasım 2023 09:46
20 senedir aynı muhabbet var sivası şarktan çıkarırsan torpilli kardeşleri nerede çalıştıracaklar
Toplam 2 mesaj

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