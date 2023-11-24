Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


24 Kasım 2023 09:56
kapsam içi lisans mezunu personel

Arkadaşlar ben bir kit kurumuna yüksek kpss puanı ile lisans mezunu olarak uzmanlık gerektiren bir iş için girdim. Ama işe başlayınca kapsam içi kapsam dışı ayrımı olduğunu öğrendim. Diğer kurumlara baktığımda benim gibi giren insanların direkt kapsam dışı olarak başladığını gördüm. Benim gibi olanlar var mı? Nasıl çözüm buldular bu duruma ya da bulabildiler mi

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