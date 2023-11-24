Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Kasım 2023 10:11
Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (Açıklandı)

Bugün açıklanacak mi


empire_loups
Genel Müdür
24 Kasım 2023 10:16

geçen yıl takvime uyulmuştu. saat 16 gibi açıklanmıştı.


zefur2015
Aday Memur
24 Kasım 2023 10:39

Teşekkür ederim hocam

empire_loups, 11 saat önce

geçen yıl takvime uyulmuştu. saat 16 gibi açıklanmıştı.


zefur2015
Aday Memur
24 Kasım 2023 10:54

Yukarıdaki 3 mesaja eksi veren yüksek ahlaki değere sahip öğretmenim seninde günün kutlu olsun .


FiratnL
Şube Müdürü
24 Kasım 2023 17:27

Yahu bir işi de düzgün yapın be. Saat kaç olmuş hala sonuçlar yok. Zaten formalite bir sınav ama...


Billoh
Aday Memur
24 Kasım 2023 17:32

Ya futbol maçının sonucunu veriyorlar ya kendi aralarında oynadıkları ya


derdnz
Aday Memur
24 Kasım 2023 18:28

Ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi var mı


zsemiz
Memur
24 Kasım 2023 18:33

19.30


lutt
Şube Müdürü
24 Kasım 2023 18:38

Bugün


Billoh
Aday Memur
24 Kasım 2023 18:41

21.03


Billoh
Aday Memur
24 Kasım 2023 18:42

Ya da 03.91 tersten :)

zsemiz, 3 saat önce

19.30


JAKAMEN_
Aday Memur
24 Kasım 2023 18:47

Bunun tek açıklaması var o da bakanlıklar ilkokullardan daha disiplinsiz


zefur2015
Aday Memur
24 Kasım 2023 19:29

Aciklandi


zsemiz
Memur
24 Kasım 2023 20:02

Dediğimiz gibi oldu

zsemiz, 3 saat önce

19.30


Billoh
Aday Memur
24 Kasım 2023 20:34

Hayırlı olsun

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