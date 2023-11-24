Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Kasım 2023 10:11
Uzman öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bugün açıklanacak mi


empire_loups
Genel Müdür
24 Kasım 2023 10:16

geçen yıl takvime uyulmuştu. saat 16 gibi açıklanmıştı.


zefur2015
Aday Memur
24 Kasım 2023 10:39

Teşekkür ederim hocam

empire_loups, 1 saat önce

geçen yıl takvime uyulmuştu. saat 16 gibi açıklanmıştı.


zefur2015
Aday Memur
24 Kasım 2023 10:54

Yukarıdaki 3 mesaja eksi veren yüksek ahlaki değere sahip öğretmenim seninde günün kutlu olsun .

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