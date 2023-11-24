Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Kasım 2023 10:23
Islak kek yeme günü kutlu olsun.

Öğretmenler günü diye her her kısır, her yer ıslak kek. Bu kısır döngüden kurtulmak için zihniyet değişikliği şart


majesteleri7
Şube Müdürü
24 Kasım 2023 10:32

Yeme


RadikalIl ve Sertt
Aday Memur
24 Kasım 2023 10:32

İyi.sen yeme o zaman.biz seviyoruz kısırla ıslak kek yemeyi.


didaof
Aday Memur
24 Kasım 2023 11:16

Millet et yiyor, sen kısır yemeye devam et. Öğretmenler et yiyemez oldu


lisans mezunu
Memur
24 Kasım 2023 11:21

ilahi hoca sen adamı güldürürsün! bunda eleştirecek ne var.

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