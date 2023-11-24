Hizmet Birleştimede Statü ve Ünvan Farkının Yıllık İzine Etkisi

Değerli arkadaşlar hepinize kolaylıklar ve meslek hayatınızda başarılar diliyorum.

X Belediyede tekniker unvanı ile sözleşmeli memuriyetten kadro alarak devlet memuriyetine geçtim. Sözleşmeli statüden önce tekniker olduğumu gösterir SGK ve İşveren evrakı beyan edemediğim için hizmet birleştirmenin tarafıma kademe ve derece olarak herhangi bir etkisi olmadı. En azından yıllık iznimin, daha önceki özelde çalışmalarımdan kaynaklı olarak 10 yılı geçmesinden dolayı 30 gün olacağını düşündüm ve kurumuma aşağıdaki tebliği ilettim

06/06/2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 154 seri

nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi

statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve

kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında

değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir.

Verilen cevapta hizmet birleştirmemin özelde çalıştığım sürelerin "tekniker" olarak görülmediğinden dolayı burada ünvan ve kadrodan bahsedilmediği sadece statü ve kazanılmış hak'tan bahsedildiği bu durumda yıllık iznime bir etki etmeyeceği belirtildi.

Konuya hakim arkadaşlarımdan ve benimle aynı durumda olup yerel yönetimlerde çalışan yıllık iznini saydırabilmiş arkadaşlarım varsa durum ile ilgili bilgi rica edeceğim