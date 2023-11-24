Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


24 Kasım 2023 11:04
YÜKSEK FAİZ, BORÇ BATAĞI

Nass ekonomisinden ani kopuş neticesinde başlayan faiz artışıyla faiz oranları uçtu, bazıları yok enflasyon yok TL'nin değerlenmesi, yetmez daha da artmalı mavraları atabilir fakat ek hesaplarla, borcun asgarisinin ödenip taklalar attırılan kredi kartlarıyla dönmeye çalışan memurun, işçinin sabit, sabit gelirlinin halini düşünen yok mu.

Maaşın büyük kısmı ek hesap faizine, kredi kartı faizine gider oldu, gecikmeye girmeden yapılandırma ya da ertele me yapılmıyor. Ödediğin para sadece faize gittiği için borcunu kapatma şansın da kalmadı. Nereye kadar gidecek bu iş. Mutemetliklere gelen haciz yazıları artıyor, insanlar, aileler büyük sıkıntıda.

Bir yapılandırma, borç kapatma imkanı sunulmalı. Kamu bankaları karlarının ufak bir kısmıyla bu sorunu hemen halledebilir ama umursayan yok. El insaf artık.


umutXx
Daire Başkanı
24 Kasım 2023 11:17

kardeş insaflık bir şey kalmadı artık, herkes başının çaresine bakacak.


dovreksimoo
Aday Memur
24 Kasım 2023 11:23

parası olanlar, KKM'den voleyi vuranlar, kredi muslukları açılanlar enflasyonu fırsata çevirip parasını katladıkça katladı, şimdi bedelini sabit gelirlinin sırtına vurdular, bakalım böyle nereye kadar gidecek, Allah kimseyi düşürmesin, düşene geçmiş olsun.

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