YÜKSEK FAİZ, BORÇ BATAĞI

Nass ekonomisinden ani kopuş neticesinde başlayan faiz artışıyla faiz oranları uçtu, bazıları yok enflasyon yok TL'nin değerlenmesi, yetmez daha da artmalı mavraları atabilir fakat ek hesaplarla, borcun asgarisinin ödenip taklalar attırılan kredi kartlarıyla dönmeye çalışan memurun, işçinin sabit, sabit gelirlinin halini düşünen yok mu.

Maaşın büyük kısmı ek hesap faizine, kredi kartı faizine gider oldu, gecikmeye girmeden yapılandırma ya da ertele me yapılmıyor. Ödediğin para sadece faize gittiği için borcunu kapatma şansın da kalmadı. Nereye kadar gidecek bu iş. Mutemetliklere gelen haciz yazıları artıyor, insanlar, aileler büyük sıkıntıda.

Bir yapılandırma, borç kapatma imkanı sunulmalı. Kamu bankaları karlarının ufak bir kısmıyla bu sorunu hemen halledebilir ama umursayan yok. El insaf artık.