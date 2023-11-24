Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Kasım 2023 11:30
Geçici Görevlendirme Süresi ve Onayı

Merhaba hocalarım

ilçe de kadrolu öğretmen olarak görev yapmaktayım mecbur sebeplerle il merkezine görevlendirme talep ettiğim dilekçem valilik onayıyla il milli eğitime gönderildi işlemler geç bittiği için görevlendirme ikinci dönem yapılacak dedi il milli eğitim sorum şu görevlendirme 6 aylık mı 1 yıllık 6 ay olunca tekrar uzatılması için yeniden valilik onayı mı gerekli yoksa il müdürlüğümü uzatıyor yardımcı olur musunuz teşekkürler


krmsrt
Memur
24 Kasım 2023 13:38
Hıcam görevlenfirmeler yıllık( Eylül-Haziran arası), eğitim öğretim yılı bitimine kadar oluyor, 12 ya da 6 aylık diye süre yok. Ara tatilde görevlendirmen yapılırsa Haziranda biter. Uzatma işi olmaz, 2024 Eylülde tekrar görevlenfirme talebi üzerine Vali yapar. İl milli eğitim müdürü uygun görür sadece , onay işini vali yapar. Milli eğitim kabul ettiği sürece devam eder
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