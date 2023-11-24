Geçici Görevlendirme Süresi ve Onayı

Hıcam görevlenfirmeler yıllık( Eylül-Haziran arası), eğitim öğretim yılı bitimine kadar oluyor, 12 ya da 6 aylık diye süre yok. Ara tatilde görevlendirmen yapılırsa Haziranda biter. Uzatma işi olmaz, 2024 Eylülde tekrar görevlenfirme talebi üzerine Vali yapar. İl milli eğitim müdürü uygun görür sadece , onay işini vali yapar. Milli eğitim kabul ettiği sürece devam eder

Hıcam görevlenfirmeler yıllık( Eylül-Haziran arası), eğitim öğretim yılı bitimine kadar oluyor, 12 ya da 6 aylık diye süre yok. Ara tatilde görevlendirmen yapılırsa Haziranda biter. Uzatma işi olmaz, 2024 Eylülde tekrar görevlenfirme talebi üzerine Vali yapar. İl milli eğitim müdürü uygun görür sadece , onay işini vali yapar. Milli eğitim kabul ettiği sürece devam eder