Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Kasım 2023 11:33
Göç idaresi merkez teşkilatında 4b li personel olmak
Merhaba arkadaşlar Göç idaresinde görev yapan var mı? Tayin hakları becayiş vs konusunda detaylı bilgi almak istiyorum personel daireye ulaşmak imkansız telefonlara cevap vermiyorlar

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