Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Kasım 2023 13:35
2024 DHMİ Eurocontrol Tazminatı Nasıl Olacak

2024 yılında DHMİ Eurocontrol Tazminatı Nasıl Olacak, Gelirler oranında artış için Dernek yada Sendikaların çalışmaları nelerdir. Değişiklikler hakkında yeni bilgiler var mı, merakla bekliyoruz.

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