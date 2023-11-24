Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


24 Kasım 2023 14:06
Kontrol Teşkilatı

Teknik hizmetler sınıfında tekniker olarak görev yapan bir memur' a farklı işlerde (bir den fazla hizmet alım işlerinde) kontrol teşkilatı üyeliği yaptırılır mı? bir den fazla hizmet alım işlerinde hepsini kontrol etmek mumkün olmadığı aşıkardır.

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