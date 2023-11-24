Sosyal Medya Polisleri

Arkadaşlar son zamanda Sosyal medyada iyice tiktokcu Polisler çıkıyor karşımıza, bu durumda olan gördüğüm her video beni üzüyor mesleğin geldiği nokta kalitesiz memur kitlesi iyice tiksindiriyor artık. Bu işin bu kadar ayaklar altına düşmesi sizi rahatsız etmiyor mu iyice alay konusu olduk insanlara. Şikayet etmekte istemiyoruz ama ne olacak bir şeyler yapmak lazım

Arkadaşlar son zamanda Sosyal medyada iyice tiktokcu Polisler çıkıyor karşımıza, bu durumda olan gördüğüm her video beni üzüyor mesleğin geldiği nokta kalitesiz memur kitlesi iyice tiksindiriyor artık. Bu işin bu kadar ayaklar altına düşmesi sizi rahatsız etmiyor mu iyice alay konusu olduk insanlara. Şikayet etmekte istemiyoruz ama ne olacak bir şeyler yapmak lazım