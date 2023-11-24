Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Kasım 2023 15:12
Sosyal Medya Polisleri
Arkadaşlar son zamanda Sosyal medyada iyice tiktokcu Polisler çıkıyor karşımıza, bu durumda olan gördüğüm her video beni üzüyor mesleğin geldiği nokta kalitesiz memur kitlesi iyice tiksindiriyor artık. Bu işin bu kadar ayaklar altına düşmesi sizi rahatsız etmiyor mu iyice alay konusu olduk insanlara. Şikayet etmekte istemiyoruz ama ne olacak bir şeyler yapmak lazım

Polis adayı16
Memur
24 Kasım 2023 15:28

Milletin derdi seni mi aldı sen görevini yap bak işine boşver


EnginAlanPaşa
Aday Memur
24 Kasım 2023 15:34
Kardeş seni başka yorumlarda da gördüm boş konuşan adamın tekisin üstelik polis bile değilsin içinde olmadığın teşkilat için yorum yapma sen.
Polis adayı16, 1 saat önce

Milletin derdi seni mi aldı sen görevini yap bak işine boşver

Toplam 2 mesaj

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