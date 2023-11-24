Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Kasım 2023 15:57
ikm den büro personeli kadrosuna geçiş

merhabalar.kadrolu infaz koruma memuruyum.

tekrardan kpss ye girip herhangi bir bakanlıkta büro personeli alımını kazansam

adalet bakanlığı muvafakat verir mi.

benim için önemli bir konu bilgisi olan yada

daha önce muvafakat alan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

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