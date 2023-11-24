Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Kasım 2023 16:08
Acil yardım

Arkadaşlar istanbulda hastanede çalışılırken muğla iline tayin çıktı 2 aylık bebekle taşınamadim gidemediğim için iptal dilekçesi verdim şimdi çok pişmanım tayinimi geri alma şansım var mı?

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