Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Kasım 2023 16:10
tayin talep eden tarafından onaylandı?

merhaba tayin istedim talep eden tarafından onaylandı yazıyor. ilgili atama birimi işleme aldı yazmıyor. tayin yazan arkadaşlar sizde ne yazıyor acaba merak ettim?

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