Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Kasım 2023 16:41
MEB'e atanan diyetisyenlerin görev tanımını bilen var mı?

merhaba , MEB e atanan diyetisyenlerin görev tanımını bilen var mı? neler yapıyorlar? okulla bağlantısı nasıl oluyor? görev yerleri okul mu oluyor?

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