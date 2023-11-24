Büyüklerimden tavsiye bekliyorum

merhaba büyüklerim. benim yaşım 26. askerden döndükten beridir düzgün bir iş bulamadım. yani bir süre bir yerde çalıştım fakat geçiciydi. branşım sosyoloji. bende zamanım boşa gitmesin diye kpss ye çalışmaya başladım yaklaşık 2 aydır. ama bazen cidden sıkılıyorum haftaiçi resmen millet sormasın diye dışarı çıkmıyorum iş konularını vs. yani iş arayışım devam ediyor tabiki, ancak yaşadıgım yerde genelde düz işçi alımları oluyor nadiren de beyaz yaka vs tarzı. hani işe gireyim ne olursa olsun bi yerden başlıyım diyorum ama diğer yandan kalıcı iş için en azından biraz nasıl desem beyaz yaka tarzı bişeyler katacak iş olsun diyorum. 2022 kpss ye girmiştim askerden döndüğüm zamana denk gelmişti p3 66 aldım, polislik alımları olacak ona mı başvursam diyorum fakat hayalimde bu yoktu sadece işim olsun diye de başvurmak istemiyorum tabi önce kazanmak gerek, bir varsayım olarak düşünüyorum bunu. düşüncelerim bu şekilde, hani bana 7-8 ay sınava çalışmışım daha sonra özel sektörde niye boş boş durdun gözüyle bakmalarını da istemiyorum özelde iş bulursam. sadece çok eziliyorum bu düşüncelerden çünkü hangi yolu izleyeceğimi bilmiyorum. buraya yazmak istedim tecrübeli olanlardan bişeyler duymak istedim. saygılar hepinize.