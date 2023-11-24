Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Kasım 2023 17:38
Uygulama Öğretmeni Danışmanlığı Ücreti

Merhaba arkadaşlar, öğretmenlik uygulaması dersi için 6 öğrenci dersime geliyor. Bunun için ödenecek ücret hakkında bilgi sahibi olan var mı?


Abıhayat2
Memur
24 Kasım 2023 18:29
72 saat ek ders alacaksınız uygulama bittikten sonra
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