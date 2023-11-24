Bugün öğretmenliğin çok güzel bir meslek olduğunu farkettim. Sadece okulun da iyiyse.

Seminer için gittiğim okulda nöbetçi öğretmen kavramı neredeyse yoktu. Kimse kimseye bağırmıyor, dalaşmıyor, dövüşmüyor, "Bugün okulun hangi demirbaşını sökebilirim?" diye uğraşmıyor....

Öğrenciler aralarında seviyeli, saygılı konuşuyor, argoya, iğrenç tabirlere yanaşmıyor...

Meslekteki 9. yılımda böyle okulların da olduğunu görmek hem beni mutlu etti, hem de içim acıdı biraz. Hele bu Öğretmenler Gününde görmek de biraz manidar mı oldu ne....

Ne diyelim belki 19. yılımızda iyi bir okula tayin oluruz.