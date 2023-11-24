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Editörler : **sude**


24 Kasım 2023 18:46
Bir erkek olarak şunu bilirim: kadınları dinleyin

Haksızmıyım

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