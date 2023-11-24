teşvik ücreti

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
Sağlık Bakanlığı Unvan DeğişikliğiSözleşmeli personel tayinLisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Vhki lere nöbet tutturulabilir mi veya idare dışında bir yerde çalıştırılabilir miSağlık bakım hizmetleri ve idari ve mali işler müdürüAile sağlığı elemanı 8 yıla 1 yan verilmesi hk.Sağ bak'daki MühendislerÇocuk doktorluğu branşını tercih etmeyin en az döner alırsınız geceleri acil kadın doğumKadro sonrası eş durumupdc
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.