Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Kasım 2023 20:08
Ee hani başöğretmenlik?

E hani 24 kasımda birsürü sitede 20 yılını dolduran uzman öğretmenlere başöğretmenlik ünvanı verilecek ti? Ulan gene kandırdılar bizi bee Allahtan alıştık bu tür şeylere..

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