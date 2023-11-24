Doğrudan Temin

Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


24 Kasım 2023 20:11
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22-a alımında piyasa fiyat araştırması zorunlu mu, zorunluysa şu ana kadar yaptıklarım nasıl ödendi ? Bilgisi olan yardımcı olabilirse sevinirim.

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