Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Kasım 2023 20:18
Unvan Değişikliği Sınavında Başarılı Aday Çıkmazsa Ne Olur?

Arkadaşlar maalesef Görevde Yükselme sınavında 60 almam gerekirken 56'da kaldım. Benden başka sınava giren kimse yok. Bu durumda ne olur, kadro yanar mı? Sınava itiraz edeceğim. Tavsiyelerinizi bekliyorum.


E.Kayı Han
Editor
24 Kasım 2023 20:26

Kadro yanar

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