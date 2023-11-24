KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Kasım 2023 20:45
KPSS lisans puanıyla atanmak için en az kaç alınmalı.

Selam herkese. Arkadaşlar kpss lisansta malum sadece p3 ten atanma zor biraz. Dıştan alımlarla alan kurumlar oluyor çeşitli mesleklerde. Pek bilgim yok ancak p3 ile kaç puan alırsam hangi meslek dallarını tercih edebiliyorum. branşım sosyoloji fakat kpss den 85 üstü alıp atanacağımı düşünmüyorum o sebeple farklı branşlardan tercih yapabileceğim meslek gruplarını duymak isterim.

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