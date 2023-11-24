Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Kasım 2023 20:47
Eskişehir şehir hastanesinden il sağlık müdürlüğü becayis
şehir hastanesinde çalışıyorum il sağlık müdürlüğüne becayis düşünen varsa bana ulasabilir

Çok Yazılan Konular

Sağlık Bakanlığı Unvan DeğişikliğiSözleşmeli personel tayinLisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Vhki lere nöbet tutturulabilir mi veya idare dışında bir yerde çalıştırılabilir miSağlık bakım hizmetleri ve idari ve mali işler müdürüAile sağlığı elemanı 8 yıla 1 yan verilmesi hk.Sağ bak'daki MühendislerÇocuk doktorluğu branşını tercih etmeyin en az döner alırsınız geceleri acil kadın doğumKadro sonrası eş durumupdc

Sözlük

hititler 1 sen bu 3 milyar 750 milyon milyar parayı ne yaptın 3 ben bu yaz neredeydim 2 Bugün olanlar 4 19 Kasım Dünya Erkekler Günü 1 Seni sen yapan kötü huyların 2 sümerliler 1 Mecidiyeköy 2 böbürlenmek 3 firavun 7

Son Haberler

Bakan Göktaş, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesini ağırladıÇorum'da bir vatandaş, arazisinden geçen yolu mahkeme kararıyla ulaşıma kapattıDenizli'de üzerine mermer düşen işçi öldüTorba kanun teklifinde kamu personelini ilgilendiren 7 önemli düzenlemeSosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ tutuklandı

Editörün Seçimi

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.