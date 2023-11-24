Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Kasım 2023 21:01
EŞ ATAMASI
Eşim subay 1 yıl içinde iki kez tayin olucak ben de 2 kez tayin olabilir miyim Sıkıntı yaşar mıyım

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